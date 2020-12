In Berlin und Brandenburg ist am Donnerstagmittag der erste Schnee des Jahres gefallen. In Cottbus waren Straßen und Plätze mit einer weißen Schicht bedeckt, wie Bilder und Videos aus dem rbb-Regionalstudio zeigen. Es war der erste Schnee des beginnenden Winters in der Region. Zu Unfällen aufgrund von Glätte oder Schnee kam es nicht. Der Winterdienst war nach Aussage von Steffen Streu vom Landesbetrieb Straßenwesen zum Beispiel in Cottbus, Elsterwerda (Elbe-Elster) und Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) unterwegs. Die Straßen seien gestreut und vom Schnee befreit worden.

In Berlin fielen dagegen am Donnerstagmittag nur vereinzelt wenige Flocken. Liegen blieb der Schnee aber nicht.

Seit Anfang Dezember gibt es nachts Frost bei Minusgraden in Berlin und Brandenburg. Auch tagsüber erreichen die Temperaturen nur selten mehr als 5 Grad. Am Freitag könnte die Wolkendecke aufreißen und für etwas Sonne sorgen bei 3 bis 6 Grad.