Paketbote in Berlin-Britz überfallen

Für Paketboten ist die Zeit vor Weihnachten die wohl anstrengendste des Jahres - und in Berlin-Britz zeigt sich jetzt: Es können auch gefährliche Tage sein.

Ein 27-jähriger Zusteller ist dort am Montag überfallen worden, wie die Berliner Polizei am Dienstag bekannt gab. Der Mann war mit zwei Paketen bepackt, als ihn zwei Unbekannten von hinten ansprachen. Als er sich umdrehte, sprühten sie ihm Reizgas ins Gesicht, so dass er die beiden Sendungen fallen ließ.

Daraufhin verschwanden die Unbekannten mit den Paketen. Der Zusteller erlitt starke Hautreizungen im Gesicht und wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Gegen die unbekannten Diebe wird ermittelt.