Ein 21-Jähriger hat in Berlin-Mitte einer Mutter den Kinderwagen entrissen und in Richtung Fahrbahn gestoßen. In dem Wagen lag die fünf Monate alte Tochter der Frau. Ein Auto musste vollbremsen und ausweichen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mutter und Tochter blieben unverletzt.



Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstag auf der Brückenstraße. Ein Polizeikommissar beobachtete gegen 13 Uhr, wie der Mann auf die 29-jährige Frau losging. Daraufhin habe er ihn mit Hilfe eines 46-jährigen Passanten niedergerungen. Die Mutter konnte gerade noch verhindern, dass der Kinderwagen auf die Straße rollte.



Der 21-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.