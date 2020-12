dpa/V. Menck Audio: Inforadio | 30.12.2020 | Interview mit Andreas Geisel | Bild: dpa/V. Menck

Kundgebungen in Berlin - Geisel rechnet stellenweise mit Gewalt auf Demos am Mittwoch

30.12.20 | 09:02 Uhr

Eine geplante Demonstration der Initiative "Querdenken" zum Jahresende in Berlin wurde verboten. Trotzdem sind für Mittwoch mehrere dezentrale Aktionen angekündigt. Der Berliner Innensenator rechnet mit Gewalt "an der ein oder anderen Stelle".



Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) sieht die Polizei gut vorbereitet auf mehrere Demonstrationen am Mittwoch. Corona-Skeptiker der Initiative "Querdenken" und Gegendemonstranten kündigen Proteste in Berlin an. Zuvor war eine für den 30. Dezember geplante "Querdenken"-Demo gegen staatliche Beschränkungen in der Corona-Krise auf der Straße des 17. Juni verboten worden.



"Wir gehen davon aus, dass es bei den Demonstrationen vielleicht an der ein oder anderen Stelle mal eine Gewalttätigkeit gibt", sagte Geisel am Mittwochmorgen im rbb-Inforadio. Es gebe mehrere linksradikale Demonstrationen darunter, "die durchaus angekündigt haben, Chaos veranstalten zu wollen." Die Polizei sei aber gut aufgestellt, führte der Innensenator aus. 2.000 Polizistinnen und Polizisten seien unterwegs, um für Ordnung zu sorgen, die Straße des 17. Juni sei abgegittert. "Ich bin optimistisch, dass wir das bewältigen", so Geisel. Er hoffe auch, dass die niedrigen Temperaturen helfen werden, sagte er.

Polizei will Demoverbot entschlossen durchsetzen

Die Berliner Polizei plant, das Verbot der geplanten "Querdenken"-Demonstration entschlossen durchzusetzen. Die Beamten stellten sich darauf ein, dass trotz des Verbots Demo-Teilnehmer in die Hauptstadt kommen, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Der Zustrom von Menschen zu verbotenen Versammlungen solle unterbunden werden.



Für die mittlerweile verbotene Kundgebung hatten die Kritiker der Corona-Politik 22.500 Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni angemeldet. Ursprünglich war die Demonstration unter dem Motto "Willkommen 2021 - das Jahr der Freiheit und des Friedens" an Silvester geplant gewesen. Wegen des allgemeinen Versammlungsverbots an Silvester und am Neujahrstag in Berlin hatten die Organisatoren die Demonstration um einen Tag vorverlegt - aber auch für den Tag wurde sie von der Versammlungsbehörde verboten. Eine von einer Einzelperson mit 10.000 Teilnehmern angemeldete Demo war zudem am Montag vom Veranstalter abgesagt worden. Der Aufzug war ab 15:30 Uhr unter dem Motto "Feuerwerk der Gefühle. Vom Jahr der Rebellion zum Jahr der Freiheit" im Bezirk Mitte geplant und sollte vom Hauptbahnhof zum Robert-Koch-Institut ziehen.

Mehrere Kundgebungen geplant

Einige Kundgebungen sind dagegen für den Mittwoch weiter angekündigt. Dazu gehört der Polizei zufolge zum Beispiel eine Demo zum Thema "Solidarisch ins neue Jahr - Nachdenken statt Querdenken", zu der 500 Teilnehmer angemeldet sind. Sie soll um 14:30 Uhr am Rosa-Luxemburg-Platz vor der Volksbühne starten. Angemeldet wurde sie ebenfalls von einer Einzelperson. Ein Fahrradkorso unter dem Motto "Ohne Verschwörungstheorien ins neue Jahr" ist ab 18 Uhr geplant. Er soll vom Adenauer-Platz bis zum Alexanderplatz führen. Die Veranstalter rechnen ebenfalls mit 500 Teilnehmern.



Vom Nettelbeckplatz im Wedding zum Rosa-Luxemburg-Platz wollen 200 Personen ziehen, Motto: "FCK2020 - Für ein besseres Morgen." Es gehe um ein "Zeichen gegen die repressiven Maßnahmen der Bundesregierung, gegen Verschwörungsideolog*innen" sowie um würdevolle Gesundheit, gerechte Bildung und Arbeitsrechte, heißt es im Aufruf der "Black Pond Antifa".



Die Gruppierung ordnet sich selbst auf ihrer Webseite dem linksextremen Spektrum zu.

Für Mittwochabend wird außerdem zu einer "Pilgerwanderung" für "mehr Frieden und mehr Freiheit" vom Brandenburger Tor zum Großen Stern und zurück aufgerufen. Angemeldet sind dafür 250 Personen. Allerdings soll der Aufzug bis nachts um 3 Uhr dauern - am 31. Dezember sind Versammlungen in Berlin jedoch nicht erlaubt.

