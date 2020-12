Zollfahnder beschlagnahmen in Berlin Hunderte Kilos Drogen

Getarnt in Pistazien-Kisten

Zollfahnder haben in Berlin Hunderte Kilogramm Drogen sichergestellt. Wie die Staatsanwaltschaft Berlin und das Zollfahndungsamt am Donnerstag bekanntgaben, stellten die Fahnder am Montag 240 Kilogramm Marihuana und 710 Gramm Kokain sicher. Außerdem wurden drei Tatverdächtige festgenommen.

Die Drogen waren laut der Mitteilung per Spedition aus Spanien geliefert worden und auf waren auf den Frachtpapieren als Pistazien deklariert. Durch Zusammenarbeit mit spanischen Behörden sei bekannt geworden, dass die Lieferung mit einer Spedition auf dem Weg nach Berlin war. Als der Transport am Montagvormittag Berlin-Karlshorst erreichte, seien Zollfahnder bereits vor Ort gewesen.