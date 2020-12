Die Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier hat am Montagabend in Berlin den Nobelpreis für Chemie überreicht bekommen. Wegen der Corona-Pandemie findet die traditionelle Verleihung der Nobelpreise in diesem Jahr nicht in Stockholm statt. Charpentier nahm stattdessen den Preis in der schwedischen Botschaft in Berlin entgegen.



Die Wissenschaftlerin ist Gründungs- und kommissarische Direktorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in Berlin. Zudem ist sie Dozentin an der Humboldt-Universität. Die Auszeichnung erhielt sie gemeinsam mit der US-Forscherin Jennifer A. Doudna für die Mitentwicklung der Gen-Schere.