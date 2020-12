Bild: dpa/Jan-Philipp Strobel

Senioren betrogen - Richtige Polizei kommt falschen Polizisten auf die Spur

09.12.20 | 16:22

Ermittler aus Berlin und Köln sind einer Bande auf die Spur gekommen, die über eine angebliche Telefonnummer der Berliner Polizei [berlin.de] dutzende Senioren um ihr Hab und Gut gebracht haben soll. Berliner Beamte verhafteten bereits am 3. Dezember zwei Mitglieder in Bremen, die sich für ihre Taten als Ordnungshüter ausgegeben hatten, wie die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Das Duo sitzt nun in Untersuchungshaft.



Anrufe aus Call-Center in der Türkei

Bei ihrer Masche hatte die hierarchisch strukturierte Bande aus einem Call-Center in der Türkei unter Vortäuschung der Telefonnummer 030-110 vor allem ältere Menschen in ganz Deutschland angerufen. Dabei gaben sich die Anrufer als Polizisten oder Staatsanwälte aus und warnten die Senioren vor Angriffen auf ihr Vermögen. Um ihre Wertsachen in Sicherheit zu bringen, sollten sie die Gegenstände oder das Geld an bestimmten Orten der Polizei übergeben. Dort warteten falsche Polizisten, die die Beute mutmaßlich an Hinterleute in der Türkei weitergaben.



Die betagten Opfer erkannten erst danach, dass sie einem bösen Trick aufgesessen waren. Oft sei es den Tätern gelungen, die gesamten Ersparnisse oder die Alterssicherung zu erbeuten. Die Polizei warnte deswegen, Unbekannte nie in die Wohnung zu lassen. Echte Polizisten kämen nie nach Hause, um Geld- oder Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen.



Mann in Neukölln sollte Wertsachen vor die Haustür legen