Ein Obdachloser ist am späten Montagabend in einem Einkaufszentrum in Berlin-Gesundbrunnen angegriffen und schwer verletzt worden. Zwei bislang unbekannte Männer sollen den 45-Jährigen nach einem Streit zu Boden gebracht, geschlagen und gegen den Kopf getreten haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.