Heiko Berlin Dienstag, 15.12.2020 | 19:41 Uhr

Gaststätten, Restaurants, Bowlingbahnen mussten wegen C. schließen. Frank Zander musste seine Beneizgala zu Weihnachten im Estrel absagen. Jetzt ist aber auf einmal alles möglich, Dank des tollen Hygienekonzepts. Hier gibt es auch warme Speisen und es können sich bis zu 8o Personen aufhalten was woanders nicht möglich ist.



Nein, auch die Ärmsten der Ärmsten brauchen unsere Unterstützung. Was sagen Sie aber den Leuten, die seit Monaten nicht ihrer Arbeit nachgehen können und schon bald zum Kundenkreis dazugehören könnten?