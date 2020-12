Überfall auf dem Gelände eines Berliner Möbelhauses: Mitarbeiter wollten gerade Einnahmen in den Geldtransporter bringen, als sie von drei Männern überrumpelt wurden. Die Täter sind bisher flüchtig.

Unbekannte haben am Dienstag in Berlin einen Geldtransporter überfallen. Drei Männer überwältigten auf dem Gelände eines Möbelhauses die Sicherheitsmitarbeiter, die gerade die Geldkassette mit Einnahmen aus dem Möbelhaus in ihr Fahrzeug laden wollten, wie ein Polizeisprecher rbb|24 sagte.

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 9:30 Uhr auf dem Gelände von Ikea in Schöneberg. Die drei Tatverdächtigen konnten mit der Beute in einem weißen Audi entkommen, wie der Polizeisprecher weiter sagte. Verletzt wurde demnach bei dem Überfall niemand.

Mehr in Kürze