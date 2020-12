Die Berliner Polizei ist am Montagabend in Kreuzberg zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit mehreren bewaffneten Beamten ausgerückt. Es handelte sich um Streitigkeiten zwischen zwei Familien, bestätigte eine Polizeisprecherin rbb|24. Demnach kam es zu drei Vorfällen, die in Zusammenhang mit einem 29-Jährigen stehen könnten, der am Freitag in Kreuzberg angeschossen und schwer verletzt worden war.

Zunächst sei die Polizei gegen 21:50 Uhr zu einem Haus in der Gneisenaustraße gerufen worden, in dem zehn unbekannte Männer mit Schlagwerkzeugen die Fenster einer Erdgeschosswohnung eingeschlagen hatten. Die Gruppe flüchtete mit dem Auto in Richtung Südstern, so die Sprecherin weiter.

Die Polizei konnte vier mutmaßlich Tatbeteiligte im Alter von 22, 23, 24 und 49 Jahren anschließend in der Mittenwalder Straße stellen und in Gewahrsam nehmen. In ihrem Fahrzeug fanden die Beamten Baseballschläger und Gerätschaften, um Reizgas zu sprühen, sagte die Polizeisprecherin. Zudem wurde angezeigt, dass der Audi ein anderes Auto beschädigt haben soll.