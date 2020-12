In der Wohnung eines 41-Jährigen in Berlin-Kreuzberg hat die Polizei mehrere Waffen und verbotene Pyrotechnik beschlagnahmt. Die Beamten waren am Dienstagabend alarmiert worden, weil in der Wohnung zuvor zwei 36 Jahre alte Männer in Streit geraten sein sollen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.