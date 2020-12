An Weihnachten hatte eine Schießerei in Kreuzberg für Aufsehen gesorgt. Vier Männer, wohl aus dem Milieu der Organisierten Kriminalität, waren schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden - nun wurden gegen zwei von ihnen Haftbefehle erlassen.

Nach der Schießerei an Weihnachten in Berlin-Kreuzberg hat ein Gericht Haftbefehle gegen zwei Männer erlassen. Die ergingen gegen einen 30-Jährigen wegen versuchten Mordes in drei Fällen sowie gegen einen 39-Jährigen wegen unerlaubten Führens und Besitzes einer Schusswaffe, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Sonntagabend auf Twitter mitteilte. Beide Tatverdächtige seien schwer verletzt im Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft geht bei der Schießerei von einem Verbrechen im Milieu der Organisierten Kriminalität aus.