Heiligabend hat in einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg ein Weihnachtsbaum Feuer gefangen. Der Wohnungsinhaber kam in ein Krankenhaus. Er hatte zunächst versucht, den Brand selbst zu löschen und sich dabei leichte Verbrennungen zugezogen, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag sagte.

Kurz vor Mitternacht war die Feuerwehr zu einem weiteren Brand in einer Wohnung ausgerückt. In Köpenick brannten laut Feuerwehr Einrichtungsgegenstände. Die Flammen griffen demnach auf den Dachkasten über. Eine Person sei leicht verletzt und vor Ort behandelt worden. Mit rund 25 Kräften habe man das Feuer gelöscht.

Kellerbrand in Hochhaus - Bewohner teilweise in Hotel untergebracht

Ein Hochhausbrand hatte am Donnerstag zudem einen Großeinsatz der Berliner Feuerwehr ausgelöst. Am Nachmittag waren in dem Haus in der Ahrenshooper Straße Teile einer Stromverteileranlage sowie angrenzende Kellerverschläge in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Brandursache ist weiterhin unklar.

Das Feuer selbst sei zwar nicht groß gewesen. Es habe aber eine heftige Rauchentwicklung bewirkt, hieß es. Nach Angaben der Feuerwehr waren mehrere Aufgänge verraucht, sieben Personen mussten in Sicherheit gebracht werden. 105 Einsatzkräfte waren vor Ort. Nach einer knappen Stunde war das Feuer gelöscht.