In Berlin-Marzahn ist die Polizei am Dienstagmorgen gegen einen mutmaßlichen Islamisten im Einsatz gewesen. Er wurde verdächtigt, eine schwere Straftat vorbereitet zu haben, teilte die Berliner Polizei zunächst auf Twitter mit.



Letztlich hätten sich aber Hinweise auf einen möglicherweise bevorstehenden, islamistisch motivierten Sprengstoffanschlag nicht bestätigt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Vormittag mit. Die Ermittlungen dauerten weiter an, hieß es weiter.