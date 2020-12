In der Invalidenstraße in Berlin-Mitte ist ein Geschäftsinhaber damit gescheitert, auf juristischem Wege einen Poller-Radweg zu verhindern. Die Einrichtung eines sogenannten geschützten Radfahrstreifens auf der Invalidenstraße sei "einstweilen nicht zu beanstanden", entschied das Verwaltungsgericht Berlin laut Mitteilung vom Mittwoch. Es wies einen entsprechenden Eilantrag zurück.

Laut Verwaltungsgericht dürfen die Behörden die Benutzung bestimmter Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit beschränken oder verbieten. In Fall der Invalidenstraße sei die dafür "gesetzlich geforderte Gefahrenlage gegeben", hieß es.



Zur Begründung führte das Gericht aus, im betroffenen Abschnitt der Invalidenstraße sei die Fahrbahn nur knapp über elf Meter breit, inklusive Tramschienen. In der Straße gebe es viel Autoverkehr und es habe zuletzt viele Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern gegeben. Der Radweg sei daher an dieser Stelle sogar "zwingend erforderlich", so das Gericht.