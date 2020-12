Grundsätzlich stellt der Bericht fest, dass zwei Drittel aller Übergriffe auf homo- und transsexuelle Menschen in Berlin auf die drei Bezirke Mitte, Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg entfallen. Die berlinweit am stärksten belasteten Ortsteile sind Neukölln und Mitte. Der überwiegende Anteil aller angezeigten Übergriffe (67,3 Prozent) findet im öffentlichen und halböffentlichen Raum statt. Zwischen 2010 und 2018 verübten überwiegend Männer (91,5 Prozent) die Taten. Hinsichtlich von Herkunft und Staatsangehörigkeit der Tatverdächtigen finden sich laut Bericht keine Auffälligkeiten. Deutsche und Menschen mit anderen Nationalitäten treten demnach jeweils gemäß ihres Anteils an der Berliner Wohnbevölkerung als Tatverdächtige in Erscheinung. Auffällig viele Tatverdächtige sind vorbestraft und bereits polizeilich bekannt. Nur ein Viertel der Tatverdächtigen ist nicht vorbestraft, heißt es in dem Bericht.

Opfer von homo- und transfeindlicher Gewalt wurden mehrheitlich (68,2 Prozent) "zufällig", also ohne vorherige Bekanntschaft ausgewählt. 70 Prozent der Übergriffe in Berlin richten sich gegen ein einzelnes Opfer. Männer (42 Prozent) werden häufiger als Frauen (36 Prozent) gewalttätig angegriffen. Die Opfer sind meist jung: 30 Prozent der Opfer sind zwischen 20 und 30 Jahre, ein Viertel zwischen 30 und 40 Jahre alt.



Laut Monitoring-Bericht neigen Frauen eher als Männer dazu, homofeindliche Beleidigungen hinzunehmen, da sie durch alltäglichen Sexismus zumeist schon seit jungen Jahren an sexualisierte Abwertung und Beleidigung gewöhnt sind.



Der Bericht soll künftig alle zwei Jahre erscheinen und jeweils ein anderes Schwerpunktthema haben. In diesem Jahr lag der bei lesbischen und bisexuellen Frauen. Befragungen von Betroffenen haben laut Monitoring-Bericht ergeben, dass sich die Mehrheit der lesbischen und bisexuellen Frauen in Berlin sicher fühlt, gleichzeitig aber durchaus lesbenfeindliche Übergriffe wahrnimmt. Mehr als jede zweite von ihnen (57 Prozent) hat in den letzten fünf Jahren solche Gewalt erlebt, meist in Form von Beleidigungen und Schimpfworten.