Zwei Personen bei Hotelbrand in Berlin-Neukölln verletzt

In der Mainzer Straße in Berlin-Neukölln hat in der Nacht zu Mittwoch eine Etage eines Hotels gebrannt. Das Feuer brach im ersten Obergeschoss der Herberge aus, teilte die Berliner Feuerwehr auf Twitter mit.

Demnach wurden zwei Personen verletzt, als sie gegen 3:30 Uhr mit einem Sprung aus einem Fenster versuchten, sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Fünf weitere Personen mussten vor Ort betreut werden. Andere Bewohner des Hotels konnten nach Sicherung durch die Feuerwehr aber in das Haus zurückkehren. Laut Angaben waren 36 Kräfte bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die Berliner Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.