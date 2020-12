Bild: imago/Klaus Martin Höfer

Drogen am U-Bahnhof Schönleinstraße - "Die Sucht macht ja nicht um 18 Uhr Feierabend"

28.12.20 | 07:46 Uhr

Dreck, Urin, Crack: Vor einem Jahr geriet der U-Bahnhof Schönleinstraße in die Schlagzeilen wegen "höllischer Zustände". Was hat sich inzwischen getan? Anne Kohlick hat mit Streetworkern, der BVG und der Polizei gesprochen.

Morgens um halb 10 in Deutschland: Für einen Mann im U-Bahnhof Schönleinstraße in Berlin-Neukölln beginnt dieser Dezember-Vormittag mit Crack, das er von einem Stück Alufolie raucht. Er sitzt mit der Kapuze über dem Kopf auf einer der blassgrünen Bänke auf dem Bahnsteig und hält ein Feuerzeug unter die Folie, um die Drogen zu erhitzen. Mit einem kleinen Röhrchen saugt er den aufsteigenden Dampf ein. Ein paar Meter weiter warten Fahrgäste auf die nächste U-Bahn. Eine alltägliche Szene im U-Bahnhof Schönleinstraße, der vor einem Jahr von Anwohnern nur noch als "höllisch" beschrieben wurde. "Es ist ein grundsätzliches Recht jedes Bürgers, nicht durch ein Crackhaus gehen zu müssen, wenn man die U-Bahn nehmen will", sagte Ian K., der in der Nähe lebt, der rbb Abendschau im November 2019.

U-Bahnhof Karl-Marx-Straße als Vorbild

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) kündigte damals an, das Problem anzugehen. "Wir haben es im Quartier um den U-Bahnhof Karl-Marx-Straße in den Griff bekommen", sagte er. Ein fester Drogenkonsumraum habe dabei geholfen und umfassende Informationen für die Anwohner: wie man mit Süchtigen umgeht, wohin man diese Menschen, die Hilfe bräuchten, verweisen kann. Was hat sich seither getan? Im Fünf-Minuten-Takt rollt die U8 in der Haltestelle Schönleinstraße ein. Und jedes Mal wirbelt der Fahrtwind den Müll auf dem Bahnsteig auf - darunter auffällig viel Alufolie. Die Fahrgäste verbringen hier unten so wenig Zeit wie möglich. Kein Blickkontakt zu den Junkies, so weit entfernt von denen stehen, wie es eben geht, und dann reinspringen in die Bahn, schnell weg.

Husten und das Rascheln von Silberpapier

Zurück bleibt an diesem Dezembertag ein halbes Dutzend Leute. Sie sind schon lange hier, weil es im U-Bahnschacht wärmer und trockener ist als draußen. Von einer der Bänke hört man erst das Rascheln von Silberpapier, dann immer wieder lautes Husten. Masken über Mund und Nase tragen die wenigsten. Manche sitzen allein auf einer Bank, zusammengesackt, eine leere Bierflasche neben sich. Andere stehen in Grüppchen beieinander, essen, trinken, unterhalten sich in gebrochenem Deutsch. Für sie ist die Station das, was einem Wohnzimmer wohl am nächsten kommt - bis die nächste Streife des BVG-Sicherheitspersonals oder der Polizei sie rausschmeißt. Das passiert häufiger, seit die Lage an der Schönleinstraße vor einem Jahr in die Schlagzeilen geriet. Auf Anfrage von rbb|24 spricht die Berliner Polizei von einer "Intensivierung der polizeilichen Maßnahmen" in den Bahnhöfen der U8: 256 Einsätze habe es 2019 in der Schönleinstraße gegeben. In diesem Jahr seien es bis Mitte September schon 364 Einsätze gewesen.

Die Polizei kontrolliert - vergeblich

Von fünf Berliner Bahnhöfen, an denen die Polizei am häufigsten Drogendelikte feststellt, liegen vier an der U8: Schönleinstraße, Hermannplatz, Kottbusser Tor und Alexanderplatz. Nur der S-Bahnhof Warschauer Straße liegt an einer anderen Linie. An allen diesen Stationen seien Polizeikräfte - manche in Uniform, andere in zivil - unterwegs, um Straftaten vorzubeugen oder erkannte Straftäter festzunehmen, sagt Polizeisprecherin Anja Dierschke. Doch die Vergeblichkeit vieler Kontrollen schwingt in allen Maßnahmen mit: Die Ursachen für Drogenkonsum könne man "erfahrungsgemäß nicht mit polizeilichen Mitteln bekämpfen". Die Ursachen für Drogenkonsum – für Marco Hampel sind die erst mal zweitrangig. Der Sozialarbeiter ist vor allem mit ihren Folgen beschäftigt. Seit einem Jahr ist der Saarbrückener als Streetworker für den Verein "Fixpunkt" [fixpunkt-berlin.de] in Berlin unterwegs. Vom Bezirksamt Neukölln hat der junge Mann mit dem Dreitagebart den Auftrag, besonders in Bahnhöfen der U8 Kontakt zu Süchtigen aufzunehmen und ihnen Hilfe anzubieten.



Immer dabei hat er seinen Rucksack mit:

frischen Spritzen und Nadeln: "Denn durch schmutzige Nadeln, die mehrere Leute verwenden, können HIV und Hepatitis übertragen werden."

einem Notfall-Kit mit Naloxon-Nasenspray: "weil das Menschen retten kann, die eine Überdosis Heroin genommen haben".

frischen langen Unterhosen zum Verschenken im Winter: "Darüber freuen sich die Leute besonders." Meistens sind sie zu zweit unterwegs: Marco Hampel, der mit seinen dunklen Augen Ruhe und Freundlichkeit ausstrahlt, oder sein Kollege Malte Dau, mit Kapuzenpulli und Nasenpiercing, oft begleitet noch von einem Sprachvermittler - weil viele Leute russisch- oder polnischsprachig sind, sagt der Sozialarbeiter. "Dann laufen wir durch Neukölln und hangeln uns von Spot zu Spot: U-Bahnhöfe, Parks, Hauseingänge, Parkhäuser und versuchen in Kontakt zu kommen mit Menschen, die konsumieren."



Als Streetworker ist es Marco Hampels Job, auf Konsumenten zuzugehen und ihnen etwas aus seinem Rucksack anzubieten. Kontakt sucht er höflich: "Ich sage sowas wie: 'Hallo, ich bin von Fixpunkt, kennst Du das? Kannst du etwas gebrauchen, was ich dabei habe? Brauchst Du Hilfe?' Und wenn dann kommt: 'Nee, lass mich in Ruhe', dann gehen wir auch wieder. Wir drängen uns den Leuten nicht auf." Es ist die Art von Wertschätzung, die seine Klienten von der Gesellschaft sonst nicht bekommen. Und wenn sich die Gelegenheit im Gespräch bietet, dann drückt er ihnen einen Flyer von "Druckausgleich" in die Hand - einem Drogenkonsumraum in der Karl-Marx-Straße [fixpunkt-berlin.de], den der Verein "Fixpunkt" betreibt.

Sozialarbeiter Malte Dau vor dem Drogenkonsumraum "Druckausgleich" in Berlin-Neukölln

Viele der Besucher sind obdachlos

Die hellen Räume von "Druckausgleich" im Erdgeschoss eines grau verputzten Wohnhauses beim U-Bahnhof Karl-Marx-Straße stehen Drogen-Konsumenten seit Januar 2019 offen: 80 bis 120 Besucher kommen täglich hierher, sagt Sozialarbeiter Malte Dau. Die meisten sind Männer - 70 bis 80 Prozent schätzt Dau. Die meisten haben keine eigene Wohnung, viele sind obdachlos oder übernachten bei Bekannten. Ein Teil kommt aus Russland oder Osteuropa. In den letzten Jahren sind auch mehr Geflüchtete aus Kriegs- und Krisengebieten unter ihnen. "Da habe ich die Vermutung, dass viele erst hier anfangen zu konsumieren", sagt Malte Dau, "aus einer Perspektivlosigkeit heraus, weil sie kaum Zugang zu Wohnungs- und Arbeitsmarkt in Berlin haben".

Drogen spritzen unter medizinischer Aufsicht

Vor Corona fanden im "Druckausgleich" im Schnitt 2.400 Konsumvorgänge pro Monat statt - jetzt sind es aufgrund der Abstandsregeln nur noch 1.000. Unter hygienisch einwandfreien Umständen, mit frischen Utensilien und unter medizinischer Aufsicht können sie sich hier Drogen spritzen oder rauchen. Dafür gibt es Regeln, deren Einhaltung die Konsumenten bei ihrem ersten Besuch in einem Vertrag garantieren müssen: zum Beispiel kein Dealen in den Räumlichkeiten. Auch der Konsum von Gras, Ketamin, Croc ist verboten. 15 bis 30 Minuten darf ein Konsumvorgang dauern - dann warten schon die nächsten, die in der Zwischenzeit im kleinen Café des "Druckausgleich" vielleicht schon ein warmes Essen für 50 Cent gegessen haben. "Man kann bei uns auch duschen für 20 Cent, Wäsche waschen für 50 Cent", sagt Dau - oder sich kostenlos auf HIV und Hepatitis testen lassen. Pflegekräfte wechseln Verbände und versorgen kostenlos Abszesse - eine Krankenkarte hätte ohnehin kaum jemand.

Der Verein "Fixpunkt" betreibt auch mobile Konsumräume. So sieht einer der Vans von innen aus. Bild: dpa/TSP/Doris Spiekermann-Klaas

Ausschau halten nach gebrauchten Spritzen

Malte Dau arbeitet schon seit fast 20 Jahren mit süchtigen Menschen. Mal schiebt er Schichten im "Druckausgleich", mal ist er als Streetworker draußen unterwegs. Wenn er auf der Straße ist, hält er Ausschau nach gebrauchten Nadeln, die irgendwo liegen geblieben sind. Denn auch das gehöre zum Job, ergänzt sein Kollege Marco Hampel: den Müll der Konsumenten einzusammeln. "Manchmal komme ich gerade mit einem Entsorgungsbehältnis für Spritzen aus einem Busch raus - und dann freue ich mich wirklich, wenn Leute mich ansprechen und fragen: Was machst du da?" Denn auch Aufklärungsarbeit sei Teil des Jobs, sagt Marco Hampel. Die beiden Sozialarbeiter sehen sich als Vermittler zwischen Drogen-Konsumenten und der restlichen Bevölkerung: "Wie sichere ich meinen Hauseingang so, dass niemand so leicht reinkommt? Wie gehe ich auf jemanden zu, der gerade in meinem Treppenhaus konsumiert? Wie verhalte ich mich, wenn ich eine Spritze finde? Um solche Fragen geht es."

Was nach dem Drogenkonsum liegen bleibt, sammeln Streetworker ein. Bild: dpa/Britta Pedersen

"Wir sind zu wenige Streetworker"

Das Wissen der Streetworker ist gefragt bei den Anwohnern – und ihre Hilfe bei den Süchtigen. "Aber wir sind nur zwei Mitarbeiter plus ein Kollege mit einer halben Stelle, die in Neukölln auf der Straße unterwegs sind", sagt Hampel. Das sei zu wenig. "Wir brauchen mehr Leute, die Straßensozialarbeit machen, damit die Konsumenten überhaupt wissen, dass es Räume wie den 'Druckausgleich' gibt." Außerdem brauche Berlin mehr als nur drei stationäre Konsumräume - auch solche, die sonntags oder nachts offen haben, sagt Malte Dau. "Die Sucht macht ja nicht um 18 Uhr Feierabend." Er wünscht sich Notübernachtungen für Obdachlose, in denen Konsum akzeptiert wird. "Es braucht auch Schließfächer, in denen die Leute ihr Hab und Gut verstauen können – mal ganz abgesehen von einer anderen Drogenpolitik: Wir müssen aufhören, Drogenkonsum zu kriminalisieren." Ansonsten werde sich an der Situation in U-Bahnhöfen wie der Schönleinstraße nichts ändern. "Es fehlt dort die soziale Kontrolle." Das Problem verschiebe sich allenfalls.

Wenn die Bahnen einfahren in der Haltestelle Schönleinstraße, wirbelt der Fahrtwind oft Alufolie auf - Überreste des Drogenkonsums. Bild: dpa/Paul Zinken

Umbau, um "das Sicherheitsgefühl zu erhöhen"

Die BVG plant, den U-Bahnhof Schönleinstraße in den nächsten Jahren umzubauen: Barrierefrei soll er werden, eine "Grundinstandsetzung" ist bis 2024 angedacht, teilt Sprecherin Petra Nelken rbb|24 mit. Ein Fahrstuhl soll kommen. Der Tunnel selbst, die Aus- und Eingänge, der Bahnsteig, alles werde, soweit es der Denkmalschutz zulasse, "vollständig erneuert". "Um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen", soll es mehr Beleuchtung geben und hellere Böden eine freundlichere Atmosphäre schaffen. Wenn all das fertig ist - wo werden dann die Menschen sein, die jetzt noch im U-Bahnhof Schönleinstraße so viel Zeit verbringen? Anders als die dunklen Ecken der Haltestelle werden sie auch nach Baumaßnahmen nicht aus der Stadt verschwinden.