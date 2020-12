Mit einem eigenen Kurierdienst soll eine Bande in Berlin 1.200 Mal illegal Kokain zu ihren Kunden gebracht haben. Nun haben Polizei, Zollfahndung und Staatsanwaltschaft das kriminelle Geschäft beendet. Vier Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft, darunter der 40-jährige mutmaßliche Haupttäter, wie am Montag mitgeteilt wurde. Es werde von einem "erwirtschafteten Jahreserlös" in Millionenhöhe ausgegangen.



Gegen die mutmaßliche Bande, zu der fünf Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 35 und 45 Jahren gehören sollen, wird bereits seit Ende 2019 ermittelt. Das Drogen-Vertriebsnetz sei am vergangenen Donnerstag stillgelegt worden, hieß es.