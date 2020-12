Corona-Verstöße bei illegalem Glücksspiel in Charlottenburg

Die Polizei hat in Berlin-Charlottenburg eine mutmaßlich illegale Glücksspielrunde aufgelöst, bei der auch zahlreiche Menschen gegen die Coronaschutz-Regeln verstoßen haben. Die Polizei wurde am Freitagabend alarmiert, wie ein Sprecher mitteilte.

Aus einem Firmengebäude am Saatwinkler Weg waren demnach laute Musik und Gespräche zu hören. Als die Sicherheitskräfte an der Tür klopften, öffnete niemand und es wurde plötzlich still.