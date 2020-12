Wegen eines Schienenbruchs im Bereich Oranienburger Straße ist es auf der Nord-Süd-Strecke der Berliner S-Bahn am Freitag zu einer Störung gekommen. Diese wird voraussichtlich noch bis in die Nacht andauern, wie eine Sprecherin am Nachmittag mitteilte. Fachleute prüften derzeit, worin genau das Problem bestehe.