Carla Berlin Mittwoch, 30.12.2020 | 13:50 Uhr

Wer kommt eigentlich auf so grandiose Ideen? Ausgerechnet in der Silvesternacht. Da sind mit Abstand die meisten besoffenen Chaoten mit Feuerwerk unterwegs. Da hätte man auch einfach die ältesten Baureihen einsetzen können. Die neuen kannst doch nach der Aktion gleich erst mal zur Grundreinigung schicken. Denkt an sowas wirklich keiner im Senat? Das sagt einem doch der Menschenverstand. Obwohl, wenn man in so ner gepanzerten Limousine fährt, bekommt man womöglich nicht mehr so viel Realität mit. War ja beim Sonnenkönig oder Honecker auch nicht anders.