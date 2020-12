In einem Krankenhaus in Berlin-Spandau ist in der Nacht zu Mittwoch möglicherweise ein Brandanschlag vereitelt worden. Die Polizei sprach in einer Mitteilung vom Mittwoch vom "Verdacht der versuchten schweren Brandstiftung".



Demnach versuchten ein oder mehrere Täter "augenscheinlich", eine "brennbare Flüssigkeit" in dem Krankenhaus in der Neuen Bergstraße in Brand zu setzen. Eine Mitarbeiterin habe gegen 22:10 Uhr auf dem Boden vor der Tür einer Station die Flüssigkeit sowie mehrere Streichhölzer entdeckt. "Zum Entzünden der Flüssigkeit war es nicht gekommen", so die Polizei.



Einsatzkräfte entfernten die Flüssigkeit; es sei niemand verletzt worden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen. Zu Details wollte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.