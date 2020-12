Leiche in Wohnung gefunden - Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Nach dem Fund einer Leiche in einer Wohnung im Loewenhardtdamm im Berliner Stadtteil Tempelhof hat die Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Der tote Mann war am Dienstagabend gefunden worden, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte.

Es lägen Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor. Zur Identität des Toten und weiteren Hintergründen konnte die Polizei bisher keine weiteren Angaben machen.