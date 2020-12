Nach dem Fund von zwei Leichen in Berlin-Tempelhof prüft die Polizei einen Zusammenhang.



Die kriminaltechnischen Untersuchungen würden noch längere Zeit in Anspruch nehmen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Am Dienstagabend war ein 66-Jähriger von einer Bekannten tot in seiner Wohnung gefunden worden. Am gleichen Tag war ein 63-jähriger Nachbar nahe seiner Wohnung tot auf dem Loewenhardtdamm entdeckt worden. Laut Polizei soll dieser Mann Suizid begangen haben. Unter anderem werden nun DNA-Spuren an den beiden Toten untersucht.