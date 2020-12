19 Fundtiere wurden nach den Feiertagen im Berliner Tierheim abgegeben - 2019 waren es noch 39. Als Grund werden die veränderten Lebensumstände in Pandemie-Zeiten vermutet. Trotzdem solle man die Einzelschicksale nicht vergessen, so der Tierschutzverein.

In diesem Jahr sind weniger Fundtiere im Berliner Tierheim nach den Weihnachtsfeiertagen abgegeben worden. Insgesamt waren es 19 Tiere, wie der Tierschutzverein am Montag mitteilte. Im vorigen Jahr waren es noch 39 (2018: 37).

Über die Gründe für den Rückgang kann der Tierschutzverein, der Betreiber des Tierheims, nur spekulieren, wie es in der Mitteilung weiter heißt. "Vermutlich haben die veränderten Lebensumstände aufgrund der Corona-Pandemie damit zu tun. Viele Menschen verbringen den Winterurlaub zu Hause anstatt zu verreisen und haben damit mehr Zeit für ihre Tiere."

Trotz der niedrigeren Anzahl verweist das Tierheim aber auch auf Einzelschicksale. So wurde beispielsweise die etwa 14-jährige Terrier-Mix-Hündin "Püppi" in Neukölln in der Nähe des Hermannplatzes gefunden. Sie habe keine Zähne mehr im Maul und sehe schlecht. Nach Angaben des Tierheims ist das Tier gut genährt und läuft gut an der Leine. Deshalb werde vermutet, dass sie vielleicht nicht ausgesetzt worden sei, sondern aufgrund eines "unglücklichen Umstands beim Gassigehen abhanden kam".