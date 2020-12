Farbanschlag auf BKA-Gebäude in Berlin-Treptow

Mülltonnen in Brand gesetzt

Auf ein Gebäude des Bundeskriminalamtes (BKA) in Berlin-Treptow ist in der Nacht auf Dienstag ein Anschlag verübt worden. Nach rbb-Informationen stürmten gegen 0.50 Uhr mehrere vermummte Personen auf das Bürogebäude zu und bewarfen es mit Einweckgläsern, die mit Farbe gefüllt waren. Insgesamt wurde die Fassade von zwölf Gläsern getroffen. Gleichzeitig zogen nach Zeugenaussagen ebenfalls vermummte Personen Mülltonnen auf die Fahrbahn der Puschkinallee und setzten diese in Brand. Die Berliner Feuerwehr konnte die Mülltonnen rasch löschen, verletzt wurde niemand.

Zu der Sachbeschädigung ermittelt nun der Staatsschutz. Weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt. Die Polizei hat für Dienstagvormittag eine Mitteilung angekündigt.

Das Bundeskriminalamt hat das Gebäude in der Puschkinallee 52 im April 2017 vom Stromerzeuger Vattenfall gekauft. Die Immobilie liegt in der Nähe des Berliner BKA-Sitzes am Treptower Park.