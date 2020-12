Helmut Krüger Potsdam Freitag, 04.12.2020 | 10:51 Uhr

Wenn Sie so herangehen, gilt es, den Sinn des U-Bahn-Projektes überhaupt zu debattieren. Aber das ist ja nun - wo sie faktisch fertig ist - "vergossene Milch".



Der Begriff "Kanzler-U-Bahn", den auch der rbb zitiert, ist jedenfalls durchgängig schillernd, sogar mit leicht negativer Note, nicht aber mit heraufschauendem Blick. Über den Sinn der U 5 wurde schließlich jz. lang gestritten und das m. E. zu recht.



Eine komplett ebenerdige Strecke per Tram entlang genau dieser Streckenführung hätte jedenfalls den Menschen in Berlin mehr Anschauung geboten als das überwiegend In-die-Röhre-Schauen. Doch, ich weiß: Wer die Nacht zum Tag erklärt und Tunnelfahrten hier ohne jegliche Not zur Tugend erklärt, gegenüber denjenigen sind Argumente nur bedingt fruchtbar.



Die IGEB hat sich indes pragmatisch eingerichtet. Das hätte ich zwar auch, dennoch nicht ohne Seitenhieb auf die Vergangenheit. Das gehört zur Ehrlichkeit m. E. dazu.