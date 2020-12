Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben den U-Bahnhof Französische Straße in Berlin-Mitte am Freitag stillgelegt - 97 Jahre nach seiner Einweihung. Der Bahnhof liegt zu dicht am neuen Bahnhof Unter den Linden, wo sich jetzt die Linien U6 und U5 kreuzen.