Der Zustand der Bäume in Berliner Wäldern hat sich weiter verschlechtert. Das geht aus dem aktuellen Waldzustandsbericht [berlin.de] hervor, den Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) am Montag vorgelegt hat.

Dem Waldzustandsbericht 2020 nach weist mehr als ein Drittel aller Bäume deutliche Schäden auf. Grund sind neben der Trockenheit die hohen Tagestemperaturen - zurückzuführen auf den Klimawandel, so die Experten. Damit werden die Bäume immer anfälliger für Schädlinge. Auch die Belastung der Böden durch Stickstoff-Emissionen sei weiterhin zu hoch, heißt es im Bericht. "Das Jahr 2020 war erneut durch Hitze- und Trockenperioden geprägt und der Kronenzustand der Waldbäume im Land Berlin konnte sich nicht verbessern".

Als Reaktion auf das zweite Trockenjahr in Folge sei der Anteil an Kiefern mit deutlichen Schäden im Jahr 2019 schon drastisch angestiegen.

Dieses Jahr habe sich der Kronenzustand weiter verschlechtert. Der Anteil der Bäume mit deutlichen Schäden liege, so heißt es weiter, aktuell bei 31 Prozent (plus acht Prozentpunkte). Besonders schlecht geht es der Baumart Nummer eins in Berlin: Der Kiefer. Weit mehr als die Hälfte ist in schlechtem Zustand, ein Drittel sogar stark beschädigt, viele Bäume sterben ab, so Günther. "Nur noch fünf Prozent der Kiefern sind ohne Schäden."

Die anfälligen Kiefern durch robustere Douglasien zu ersetzen, wie manche Experten vorschlagen, habe sich derweil als Fehlschlag erwiesen, sagt Elmar Lakenberg, Leiter des Berliner Forstamtes. "Man kann nur sagen: auf unseren Sandböden ist die Douglasie keine Alternative." Auch andere Baumarten, wie die Buchen und vor allem Birken leiden unter der Trockenheit.