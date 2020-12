Ein 18-Jähriger hat mit einer täuschend echt aussehenden Softair-Waffe in Berlin-Weißensee das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei auf den Plan gerufen. Der junge Mann war demnach am Samstag beobachtet worden, als er mit der Waffe vor einem Wohnhaus in der Rossinistraße hantierte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.