Vor knapp drei Jahren starb eine junge Frau in Berlin, als ein Polizeiwagen mit erhöhter Geschwindigkeit in ihr Auto raste. Nun ist der Unfallverursacher zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Polizeihauptkommissar hatte im Prozess geschwiegen.

Knapp drei Jahre nach dem tödlichen Zusammenstoß eines Funkstreifenwagens mit dem Auto einer jungen Frau in Berlin ist ein Polizist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sprach den 53-jährigen Polizeihauptkommissar am Dienstag der fahrlässigen Tötung schuldig und verhängte eine Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung.

Die junge Frau, die in der Nähe des Alexanderplatzes gerade einparken wollte, wurde im Januar 2018 in ihrem kleinen Auto von dem Polizeiwagen gerammt, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die 21-Jährige starb noch an der Unfallstelle.