Tesla-Chef Elon Musk | Bild: dpa/Patrick Pleul

Der Visionär: Der gebürtige Südafrikaner Elon Musk will in der brandenburgischen Provinz nicht nur Tesla-Elektrofahrzeuge herstellen, sondern auch Batterien bauen. Der umtriebige Tesla-Chef kündigte eine Ausweitung der Produktion am künftigen Standort Grünheide an. Doch dem Landesumweltamt liegt nach eigenen Angaben für die Batteriefabrik noch gar kein Genehmigungsantrag vor.