Bild: dpa/Britta Pedersen

15. MAI Brandenburgs AfD-Landes- und Fraktionschef Andreas Kalbitz soll nicht mehr Mitglied der AfD sein. Die Partei annulliert seine Mitgliedschaft. Der Vorwurf: Er habe verschwiegen, Mitglied bei dem verbotenen Neonazi-Verein Heimattreue Deutschen Jugend (HDJ) und den rechtsradikalen Republikanern gewesen zu sein. Es beginnt ein Hin und Her, an dessen Ende Kalbitz nicht mehr in der Partei ist, und er im August auch sein Ämter in Brandenburg aufgibt.