Die Berliner Polizei hat in einem Spätshop in Kreuzberg ein verbotenes Lager mit Feuerwerkskörpern entdeckt und leer geräumt. Eigentlich wollten die Beamten in dem Geschäft am Sonntag kontrollieren, ob die Corona-Vorgaben eingehalten werden, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Dabei seien ihnen vier Jugendliche mit Taschen voller Böller entgegen gekommen.