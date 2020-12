In Berlin hat es in einer Flüchtlingsunterkunft gebrannt.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, geriet eine Matratze in der Unterkunft in der Lietzenburger Straße (Charlottenburg-Wilmersdorf) in Brand. Ein Mensch sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar.