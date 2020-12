Bild: Berliner Feuerwehr

100 Retter waren im Einsatz - Feuerwehrgroßeinsatz bei Hochhausbrand in Hohenschönhausen

24.12.20 | 17:21

Rund 100 Feuerwehrleute haben Heiligabend am Nachmittag in Berlin-Hohenschönhausen einen Kellerbrand bekämpft. Sieben Personen brachten die Retter in Sicherheit, eine Person kam vorsorglich ins Krankenhaus.



Die Berliner Feuerwehr ist am Nachmittag zu einem Großeinsatz in Hohenschönhausen ausgerückt. Grund war ein Brand im Keller eines Plattenbaus an der Ahrenshooper Straße.



Nach Angaben der Feuerwehr waren mehrere Aufgänge verraucht, sieben Personen mussten in Sicherheit gebracht werden. 105 Einsatzkräfte waren vor Ort.



Nach knapp einer Stunde war das Feuer gelöscht. Die Menschen konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ursachen des Brandes werden nun untersucht, hieß es.