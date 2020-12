Feuerwehr bekämpft Großbrand in Sükow bei Perleberg

Lagerhalle in Flammen

In Sükow bei Perleberg (Prignitz) ist am frühen Mittwochmorgen die Lagerhalle eines Hühnermastbetriebs in Brand geraten. Unter anderem lagern dort 1.000 Strohballen.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, hat den Brand nach rbb-Informationen aber noch nicht unter Kontrolle. Menschen und Tiere sind nicht in Gefahr.

