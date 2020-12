Bild: dpa/P. Pleul

Wetter in Berlin und Brandenburg - Mehrere Verletzte bei Glätte-Unfällen

29.12.20 | 10:27

Glätte und Schneematsch erschweren seit Montagabend das Fahren in Berlin und Brandenburg - und machen es gefährlich. Am Dienstagmorgen sind zwei Menschen bei einem Unfall auf der Fürstenbrunner Brücke in Berlin-Westend verletzt worden. Nach ersten Angaben der Feuerwehr ist ein Kleintransporter der Berliner Stadtreinigung (BSR) ins Schleudern geraten und durch eine Leitplanke auf der Brücke gebrochen. Ein möglicher Grund soll Glätte gewesen sein. Das Fahrzeug mit zwei Insassen ist nach Angaben einer Polizei-Sprecherin nicht auf die darunterliegenden Bahngleise gestürzt - und drohe auch nicht abzustürzen. Die Bergung des Kleintransporters durch die Feuerwehr dauert an.

Unfälle auch bei Fehrbellin und Walsleben

In Berlin und Brandenburg war es am Dienstagmorgen bei leichtem Frost und Tiefsttemperaturen bis zu minus einem Grad gebietsweise glatt auf den Straßen. In einigen Regionen Brandenburgs, etwa im Havelland, hat es in der Nacht auch geschneit, ebenso in Brandenburg (Havel). Auch der Schneematsch machte die Straßen gefährlich. Bereits am Montagabend ist es im Norden Brandenburgs witterungsbedingt zu Unfällen gekommen: Bei Fehrbellin im Landkreis Ostprignitz-Ruppin rutschte etwa ein Pkw von der vom Schneeregen nassen Fahrbahn ab und riss einen kleineren Baum um. Der Fahrer wurde leicht verletzt, der Wagen erheblich beschädigt. Auch auf der A24 kam in der Nacht zum Dienstag ein Pkw nahe der Raststätte Walsleben in Ostprignitz-Ruppin von der Straße ab. Das Auto kam im kleinen Seitengraben neben der Autobahn zum Stehen, der Fahrer blieb unverletzt.

Schnee kommt, wird aber nicht bleiben

Im Verlauf des Dienstags werden Höchstwerte zwischen drei und sechs Grad in Brandenburg erwartet, in Berlin bis zu vier Grad. Es bleibt meist trocken. Im Bereich Prignitz-Uckermark-Havelland rechnen die Meteorologen am Mittwoch mit vielen Wolken, die auch Schneeregen oder Schnee bringen können. Da die Höchsttemperaturen um die drei bis fünf Grad aber über dem Gefrierpunkt liegen, wird er wohl nicht liegen bleiben. Andernorts in Berlin und Brandenburg werden die letzten Tage des Jahres 2020 zunächst meist heiter. Für Silvester kündigt die Meteogroup neben Wolkenfeldern zeitweise Sonnenschein an. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist gering, die Temperaturen ändern sich kaum: Werte zwischen minus ein Grad und plus drei Grad werden erwartet.