Gedenken in Eberswalde - Vor 30 Jahren starb Amadeu Antonio

06.12.20 | 08:32 Uhr

Es war einer der ersten tödlichen rassistischen Angriffe nach der Wende: Am 6. Dezember 1990 erlag Amadeu Antonio seinen Verletzungen, nachdem ihn Neonazis wenige Tage zuvor ins Koma geprügelt hatten. In Eberswalde wird am Sonntag an das Verbrechen erinnert.

Zum 30. Mal jährt sich am 6. Dezember 2020 der Todestag von Amadeu Antonio Kiowa. Der angolanische Vertragsarbeiter wurde er im November 1990 von Neonazis in Eberswalde (Barnim) überfallen und zusammengeschlagen. Kurz darauf, am 6. Dezember 1990, erlag er seinen Verletzungen. Der damals 28-Jährige gilt als eines der ersten Todesopfer rassistischer Gewalt nach der Wiedervereinigung. In Erinnerung an ihn rufen zahlreiche gesellschaftliche Initiativen gemeinsam mit der Stadt Eberswalde am Sonntag zu einer Gedenkveranstaltung auf.

Ermittlungen gegen 21 Beteiligte eingestellt

Am Abend des 24. November 1990 wurde Amadeu Antonio von einer Horde Skinheads unter anderem mit Baseballschlägern geschlagen und getreten. Einer der Angreifer sprang dem jungen Mann mit beiden Füßen auf den Kopf. Aus dem Koma erwachte der 28-Jährige nicht mehr. Fünf der Täter wurden 1992 wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu Haft- und Bewährungsstrafen verurteilt. Die Ermittlungen gegen 21 weitere Beteiligte wurden eingestellt. Diese Gerichtsentscheidungen wurden vielfach als zu mild kritisiert.

Gedenkveranstaltung an der Mahntafel

Lange Zeit rang Eberswalde um ein angemessenes Erinnern an Amadeu Antonio. Immer wieder wird gefordert, eine Straße nach dem Angolaner zu benennen. Inzwischen setzen sich mehrere Bürgerinitiativen in der Stadt für eine aktive Erinnerungskultur und gegen Rassismus ein. Seit 2014 ist das Bürgerbildungszentrum nach Amadeu Antonio benannt, das nach Angaben der Stadt ein "Ort der gelebten Vielfalt, Toleranz und Diskriminierungssensibilität" ist. Die Brandenburger Integrationsbeauftragte Doris Lemmereier erklärte, die Aktivitäten der Bürgerinitiativen gegen Rassismus machten Mut und seien notwendiger denn je: "Das Gedenken an Amadeu Antonio ist uns allen eine Verpflichtung, weiter gegen Rassismus und Gewalt zu kämpfen und alles zu tun um zu verhindern, dass in Brandenburg noch einmal so etwas geschieht.“ In Erinnerung an den Menschen und als Mahnung, dass sich ein solches Ereignis in Eberswalde nie wiederholen darf, rufen zahlreiche gesellschaftliche Initiativen gemeinsam mit der Stadt Eberswalde jedes Jahr zu einer Gedenkveranstaltung am 6. Dezember an der Mahn- und Gedenktafel auf. Sie wurde an dem Ort errichtet, an dem Amadeu Antonio brutal zusammengeschlagen wurde.