Aus bislang unbekannter Ursache ist am späten Dienstagabend gegen 22 Uhr ein Kleinwagen mit einem Baum in Geltow (Potsdam-Mittelmark) kollidiert. Das Fahrzeug geriet im Anschluss an den Unfall in Brand und brannte vollständig aus, berichtete die Feuerwehr Geltow. Die verunfallte Person starb noch an der Unfallstelle.