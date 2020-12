285 Tonnen Kampfmittel 2020 in Brandenburg entdeckt

285 Tonnen Kampfmittel sind in Brandenburg von Januar bis Ende November von den Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) gefunden worden. Das teilte das Innenministerium am Montag in einer vorläufigen Bilanz mit.

Trotz mehrwöchiger Unterbrechungen aufgrund der Corona-Pandemie habe mehr entdeckt werden können als im Jahr zuvor, betonte Innenminister Michael Stübgen (CDU. Unschädlich gemacht wurden den Angaben zufolge unter anderem 260 Minen, 90 221 Granaten, 453 Brand- und 1.322 Sprengbomben mit einem Gewicht von mehr als fünf Kilogramm.