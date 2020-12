Brandenburg ordnet Stallpflicht in Risikogebieten an

Nach mehreren nachgewiesenen Fällen der Geflügelpest gilt in besonders betroffenen Gebieten in Brandenburg ab Sonntag die Stallpflicht für Geflügel. Das kündigte das Brandenburger Verbraucherschutzministerium am Donnerstag an. Weitere Informationen willl das Ministerium am Freitag veröffentlichen.

Betroffen sind Risikogebiete, die zum Beispiel in der Nähe von Gewässern liegen oder in denen es besonders viel Geflügel gibt. In diesen Gebieten muss Geflügel ab Sonntag im Stall gehalten werden oder in einer Anlage, die nach oben hin und an den Seiten gegen Wildvögel geschützt ist.