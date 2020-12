Nach einem Verkehrsunfall vom vergangenen Donnerstag in Rathenow (Havelland) ist ein darin verwickelter Radfahrer inzwischen seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 82-jährige Mann starb im Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte.



Der Senior war am Donnerstagvormittag auf dem Radweg der Straße "Am Körgraben" in Richtung Große Milower Straße unterwegs. Auf Höhe des Rideparks wechselte der Radler plötzlich auf die Fahrbahn, heißt es in der Polizeimeldung. Dabei übersah er offenbar das herannahende Auto eines 60-Jährigen. Dieser konnte dem Radfahrer noch ausweichen und somit einen Zusammenstoß verhindern. Trotzdem stürzte der 82-Jährige und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.