"Die Seen sterben einen leisen Tod"

Brandenburg ist ein seenreiches Land. Aber das könnte sich ändern: Der Fresdorfer See zum Beispiel ist schon verschwunden. Schuld sind Klimawandel und starke Eingriffe in den Wasserhaushalt. Aber es gibt immerhin Ideen, wie man das ein bisschen aufhalten kann. Von Thomas Rautenberg

Die Reste eines Fischerschuppens? Aber von einem See ist weit und breit nichts zu sehen. Doch nur 20 Meter weiter durch hohes Klettengestrüpp finden wir einen alten Steg aus Gitterplatten, ein abgefaulter Weidenstamm hat die Steganlage unter sich begraben. Als geborener Fresdorfer hat Carsten Wunderlich das Damals noch genau vor Augen: "Dort endete der See und fing der Steg an", so der 48-Jährige. Heute bräuchte man viel Phantasie, um überhaupt einen See zu erkennen.

Der schmale Feldweg aus Fresdorf runter zum See ist moosbewachsen. Am Ende des Weges ist mannshohes Schilf und ein altes, zerbröseltes Betonfundament. Landwirt Carsten Wunderlich und Fresdorfs Ortsvorsteher Bernd Herrmann kramen in ihren Erinnerungen. "Das war eine Art Bootsschuppen", erklärt Wunderlich. "Hier lagerte der Fischer Netze", ergänzt Herrmann.

Dass der Fresdorfer See Wasser verliert und immer weiter verlandet, war ein offenes Geheimnis, bestätigt Ortsvorsteher Bernd Herrmann, der unmittelbar an der früheren Uferkante steht. Dass er aber innerhalb von drei Jahren einfach so verschwinden könnte, das sei schon der Hammer. "Als ich vor kurzem das erste Mal ein Foto gesehen habe, völlig ohne Wasser, hat mir das einen Hieb versetzt. Wir haben es beobachtet, wie das Wasser immer weniger geworden ist und der Bewuchs immer größer."

Viele Hundert Meter von hier entfernt macht die Waldkante einen großen Halbkreis. Bis dahin erstreckt sich nur hohes Gras und junge Erlen, ein undurchdringliches Dickicht von Sumpfpflanzen, die sich im Moorboden breit gemacht haben. Vor drei Jahren war das alles noch ein See. So groß wie 42 Fußballfelder, gefüllt mit Millionen Kubikmetern Wasser.

Der Fresdorfer See im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist ein sogenannter Grundwassersee. Gespeist wird er ausschließlich aus tieferen Wasserschichten. Und natürlich durch den Regen. In den vergangenen drei Jahren ist aber nicht viel Nasses von oben gekommen. Der Klimawandel macht die Landschaft nicht nur trockener. Je wärmer es wird, desto mehr Wasser verdunstet der See. An einem sehr heißen Tag kann er so schon mal anderthalb Zentimeter Wasserpegel verlieren. Und wenn das Grundwasser dann auch nicht mehr sprudelt, sterben die Seen einen leisen Tod, sagt Jürgen Wagler, der einen Förderverein in der Region zum Erhalt der Seddiner Seenkette gegründet hat. "Wir senken den Grundwasserspiegel. Wir pumpen ab. Mit jeder Maßnahme, die wir machen, entwässern wir Stück für Stück unsere Landschaft. Alle Faktoren, wie Klimawandel, Entwässerung und Verbrauch, verkraftet unsere Natur nicht."

Der Fresdorfer See liegt in der Seddiner Seenkette geografisch am höchsten. Deshalb ist ihm als Erstem das Wasser ausgegangen. Auch dem benachbarten Kähnsdorfer See sowie dem Seddiner See fehlen inzwischen 1,5 Meter am Normalpegel - Tendenz weiter sinkend.