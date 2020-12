Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stellen ihre Ansagen in Bus, U-Bahn und Tram um. Das teilte die BVG am Sonntag mit. Zudem gibt es generell einen neuen Sound: Vom Hinweisgong im U-Bahnhof über das Signal beim Türschließen bis zur Wartemusik der Telefonanlage.

Am Wochenende war die neue Stimme, die der Schauspielerin und Synchronsprecherin Philippa Jarke gehört, bereits in Bussen zu hören. Die Straßenbahn folgt in wenigen Wochen. Bei der U-Bahn sei die Umstellung etwas aufwendiger und komme deshalb erst 2021, so die BVG.