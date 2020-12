Zum Auftakt des jüdischen Lichterfests Chanukka ist am Donnerstagabend das erste Licht an dem etwa zehn Meter hohen achtarmigen Leuchter am Brandenburger Tor in Berlin entzündet worden.

Er gilt nach Angaben des Jüdischen Bildungszentrums Chabad Berlin als der größte Europas. Anders als in den Jahren davor waren wegen der Corona-Pandemie dieses Mal keine Zuschauer zugelassen. Stattdessen wurde die Zeremonie live im Internet übertragen.