Bild: dpa/Wolfram Steinberg

Viele Bestellungen wegen Corona - Klagen über nicht zugestellte oder beschädigte Pakete nehmen zu

07.12.20 | 15:04 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie wird sich die Zahl der verschickten Weihnachtspakete in diesem Jahr voraussichtlich verdoppeln. Massive Zeitverzögerungen sind nur eines der Probleme, die auf Verbraucher zukommen könnten. Von Ana Pecanic und Olaf Lippegaus

Pakete, die im Vorgarten oder in der Mülltonne landen, oder beim unbekannten Nachbarn abgegeben werden: Der Pakete-Frust in Berlin und Brandenburg ist groß. Neben verschollenen Lieferungen gibt es auch immer wieder Beschwerden über beschädigte Pakete - oder über Lieferanten, die, statt das Paket abzugeben, gleich eine Karte in den Briefkasten werfen: Paket in der Filiale abzuholen ab dem nächsten Werktag.

Zahl der Beschwerden steigt

Die Bundesnetzagentur in Bonn nimmt immer mehr Verbraucherbeschwerden zu Paketlieferdiensten entgegen. Ulrike Platz von der Bundesnetzagentur erklärt: "Wir hatten 2017 insgesamt 2.000 Beschwerden, 2018 dann schon 12.000 und 2019 waren es 18.000 – und es ist zu erwarten, dass es weiter steigt."

Vermehrte Verbraucherbeschwerden finden sich auch in der Region: In Berlin stieg die Zahl der Beschwerden von 1.212 im Jahr 2018 auf 1.573 im Jahr 2019, in Brandenburg von 332 (2018) auf 439 (2019).

Wegen der Corona-Pandemie und der einhergehenden Kontaktbeschränkungen rechnet die Branche mit einer gewaltigen Zunahme des Paketaufkommens. Bis zu 20 Millionen Lieferungen könnten es nach Schätzungen pro Tag werden. Die Paketdienstleister haben deutschlandweit 30.000 Mitarbeiter zusätzlich eingestellt, 10.000 alleine beim Marktführer DHL, 900 davon in Berlin.

Das rbb-Verbrauchermagazin Supermarkt hat in einer Stichprobe jeweils drei Testpakete mit den drei größten Anbietern verschickt. Davon kam ein Paket nicht direkt beim Empfänger an. Es wurde in die Postfiliale gebracht, obwohl der Wagen des Zustellers gut 20 Minuten vor dem Haus des Empfängers gestanden hatte. Doch bei dem hatte niemand geklingelt. Offensichtlich hatte sich der Zusteller den Weg in den dritten Stock gespart.

Beschäftigte arbeiten unter hohem Zeitdruck

Bei der Gewerkschaft Verdi sieht man die Hauptgründe im immer weiter steigenden Leistungsdruck. Verdi-Fachfrau Benita Unger spricht von 100 bis 200 Paketen am Tag, die einzelne Paketzusteller zustellen müssten, "ein richtiger Knochenjob". Natürlich könne man sich vorstellen, "dass da an der einen oder anderen Ecke auch mal geschlampt wird oder die Beschäftigten unter dem hohen Zeitdruck überlastet sind", sagt Unger.

Ein Paketzusteller, der anonym bleiben möchte, ergänzt, dass viele Kollegen die Arbeit unbedingt schaffen wollten, unter anderem auch in der Hoffnung, bei guter Arbeit vielleicht einmal festangestellt zu werden. "Und deswegen mogeln sie leider", um die Arbeit überhaupt irgendwie zu schaffen, so der Zusteller.

"Irgendwann sagt der Körper: Stopp!"

Die Belastungen, denen die Fahrer ausgesetzt sind, sind laut einem anderen Zusteller enorm: "Sie müssen sich vorstellen, bei Wind, Wetter, Regen, Schnee, Glätte, Eis, 40 Grad. Wenn die Pakete noch dazu kommen, schwere Weinkisten oder Regale – wenn man das auf die Jahre, Jahrzehnte macht, sagt der Körper irgendwann: Stopp!"

Mit 420 Millionen Paketen deutschlandweit rechnet die Branche allein in diesem November und Dezember, das sind umgerechnet 20 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit werden auch die Beschwerden zunehmen, die bei der Bundesnetzagentur eingehen. Hier wurde eigens eine Schlichtungsstelle für verärgerte Verbraucher eingerichtet, um langwierige und teure Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Doch ein Großteil der Pakete-Dienstleister lehne die Teilnahme an Schlichtungsverfahren der Bundesnetzagentur bereits in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ab, sagt Ulrike Platz von der Bundesnetzagentur. Ausnahme sei allein Hermes als Paketdienstleister. Die Bundesregierung hingegen möchte alle Dienstleister zur Teilnahme an den Schlichtungen verpflichten – eine Forderung, die sich ganz oben auf dem Wunschzettel von Verbraucherschützern befindet.

Sendung: Super.Markt, 07.12.2020, 20:15 Uhr