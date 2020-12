Bild: dpa/Kai Remmers

Aktuelle Bevölkerungszahlen - Berlin verliert Einwohner - vor allem an Brandenburg

14.12.20 | 14:52 Uhr

Junge Familien ziehen aus der Hauptstadt in den Speckgürtel, zugleich kommen in Corona-Zeiten weniger ausländische Zuzügler nach: Erstmals seit 15 Jahren schrumpft Berlin wieder, wenn auch in überschaubarem Ausmaß.

Die Einwohnerzahl in Berlin ist erstmals seit 15 Jahren wieder zurückgegangen. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte, verlor Berlin in diesem Jahr bislang 7.719 Einwohner.



Vom Wegzug aus Berlin profitierte auch Brandenburg, das insgesamt 6.817 neue Bürger hinzubekam. Im Jahr 2019 lag der Brandenburger Wanderungsgewinn durch Zuzüge in den Speckgürtel bei etwa 62 Prozent. Brandenburg hat derzeit 2,52 Millionen Einwohner, Berlin zählt aktuell 3,66 Millionen Bewohner.



Junge Familien ziehen ins Umland

Weiterhin würden vor allem junge Familien aus Berlin ins Umland ziehen, hieß es vom Amt für Statistik. Dies sei in den Vorjahren vor allem durch den Zuzug von Ausländern ausgeglichen worden. Vermutlich wegen der Corona-Pandemie sei dieser Zuzug in diesem Jahr deutlich niedriger ausgefallen. Die Statistiker rechnen mit einem Einbruch um 20 Prozent. Bei den Geburten gibt es ebenfalls Unterschiede zwischen Berlin und Brandenburg. So verzeichnete die Bundeshauptstadt 2019 einen Geburtenüberschuss von 4.764, das heißt, es wurden 4.764 mehr Menschen geboren als im gleichen Zeitraum starben. In Brandenburg gab es dagegen ein Geburtendefizit von 12.698. Dies sei das zweithöchste seit 1995, so die Behörde. Im Schnitt ist die Bevölkerung in Brandenburg fünf Jahre älter als in Berlin. 43 von 100 Brandenburgern sind über 65 Jahre alt, in Berlin sind es nur 31 von 100.

Sendung: Inforadio, 14.12.2020, 13.00 Uhr